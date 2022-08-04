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    Тигран Барсегян - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Тигран
    Фамилия Барсегян
    Команда Вардар
    Состав Основной
    Родной город Ереван
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -69' Слован (Братислава) 2:3
    (3:4)п    		 Олимпиакос (Пирей)
    04.08.2022 1' -82' Олимпиакос (Пирей) 1:1 Слован (Братислава)
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