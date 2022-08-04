Тигран Барсегян - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Тигран
|Фамилия
|Барсегян
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Тигран
|Фамилия
|Барсегян
|Команда
|Вардар
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ереван
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 сентября 1993 (29 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -69'
|Слован (Братислава)
|2:3
(3:4)п
|Олимпиакос (Пирей)
|04.08.2022
|1' -82'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Слован (Братислава)