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    Никита Дьяченко - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Витальевич
    Фамилия Дьяченко
    Состав Без клуба
    Родной город Хабаровск
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 мая 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Вес 73
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    СКА-Хабаровск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.03.2017 90' -90' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 1:0 Тюмень (Тюмень)
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