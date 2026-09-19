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Ла Лига 2026/2027
Команды
Севилья
Хон Гуриди
Статистика
€ 1,80 млн
Хон Гуриди - статистика
Севилья
28 февраля 1995 (31)
#18 | Полузащитник
179 см
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 81'
79'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
83' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 55'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
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Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Севилья
7
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
1 : 3
19.09.2026
Барселона
78' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
1' - 81'
79'
Испания. Примера, 5 тур
Севилья
1 : 0
11.09.2026
Валенсия
83' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Эспаньол
1 : 1
06.09.2026
Севилья
1' - 71'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 55'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 46'
39'
Испания. Примера, 1 тур
Севилья
2 : 1
15.08.2026
Райо Вальекано
1' - 82'
52'
60'
82'
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