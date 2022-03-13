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    Хон Гуриди - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Хон
    Фамилия Гуриди
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 7 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:2 Атлетико (Мадрид)
    90'
    15.05.2022 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    12.05.2022 65' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:0 Кадис (Кадис)
    06.05.2022 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    01.05.2022 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    21.04.2022 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Барселона (Барселона)
    15.04.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Бетис (Севилья)
    10.04.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    20.03.2022 64' -90' Севилья (Севилья) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    13.03.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    05.03.2022 Был в запасе Реал (Мадрид) 4:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    02.03.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    27.02.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Осасуна (Памплона)
    20.02.2022 63' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    13.02.2022 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Гранада (Гранада)
    06.02.2022 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 0:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    23.01.2022 1' -82' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:0 Хетафе (Хетафе)
    08.01.2022 78' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Сельта (Виго)
    02.01.2022 Был в запасе Алавес (Витория-Гастейс) 1:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    12.12.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 4:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    04.12.2021 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:2 Реал (Мадрид)
    28.11.2021 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    22.08.2021 81' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Райо Вальекано (Мадрид)
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