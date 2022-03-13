Хон Гуриди - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Гуриди
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Хон
|Фамилия
|Гуриди
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 февраля 1995 (28 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|7
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.05.2022
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:2
|Атлетико (Мадрид)
|90'
|15.05.2022
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|12.05.2022
|65' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|06.05.2022
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|01.05.2022
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|21.04.2022
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:1
|Барселона (Барселона)
|15.04.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Бетис (Севилья)
|10.04.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|20.03.2022
|64' -90'
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.03.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|05.03.2022
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|4:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|02.03.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|27.02.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Осасуна (Памплона)
|20.02.2022
|63' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|13.02.2022
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Гранада (Гранада)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|0:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|23.01.2022
|1' -82'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:0
|Хетафе (Хетафе)
|08.01.2022
|78' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.01.2022
|Был в запасе
|Алавес (Витория-Гастейс)
|1:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|12.12.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|4:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|04.12.2021
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|22.08.2021
|81' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Райо Вальекано (Мадрид)