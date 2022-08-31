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    Олег Исаенко - статистика

    #48 | Защитник
    Имя Олег
    Отчество Игоревич
    Фамилия Исаенко
    Команда Краснодар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 31 января 2000 (23 года)
    Рост 166
    Вес 62
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.09.2022 Был в запасе Локомотив (Москва) 2:2
    (3:1)п    		 Краснодар (Краснодар)
    31.08.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:2 Краснодар (Краснодар)
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