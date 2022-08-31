Олег Исаенко - статистика
#48 | Защитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Исаенко
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2000 (23 года)
|Рост
|166
|Вес
|62
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Исаенко
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 2000 (23 года)
|Рост
|166
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.09.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:2
(3:1)п
|Краснодар (Краснодар)
|31.08.2022
|1' -90'
|Химки (Химки)
|0:2
|Краснодар (Краснодар)