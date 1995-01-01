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    Виктор Патрашко - статистика

    Защитник
    Имя Виктор
    Отчество Викторович
    Фамилия Патрашко
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Кишинев
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1998 (24 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уфа 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
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