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    Дмитрий Иванов - статистика

    #43 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Игоревич
    Фамилия Иванов
    Команда Краснодар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 сентября 2000 (22 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Краснодар-2 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 63' -77' Акрон (Тольятти) 0:0 Краснодар-2 (Краснодар)
    27.11.2022 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 2:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13.11.2022 62' -90' Арсенал (Тула) 3:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    06.11.2022 Был в запасе Краснодар-2 (Краснодар) 0:2 Волгарь (Астрахань)
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