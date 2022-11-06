Дмитрий Иванов - статистика
#43 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Иванов
|Команда
|Краснодар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 сентября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Краснодар-2
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|63' -77'
|Акрон (Тольятти)
|0:0
|Краснодар-2 (Краснодар)
|27.11.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|2:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.11.2022
|62' -90'
|Арсенал (Тула)
|3:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Краснодар-2 (Краснодар)
|0:2
|Волгарь (Астрахань)