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РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Егор Любаков
Статистика
€ 400 тыс
Егор Любаков - статистика
Балтика
28 июня 1999 (27)
#44 | Вратарь
196 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Родина
0 : 3
30.08.2026
Балтика
Был в запасе
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2026/2027
Россия. Кубок 2025/2026
Россия. Премьер-лига 2025/2026
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Россия. Вторая лига. Группа 4 2022/2023
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
1 : 0
05.08.2026
Балтика
1' - 90'
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