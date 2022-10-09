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    Шека - статистика

    #80 | Полузащитник
    Имя Мигел
    Фамилия Роша
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 10 ноября 1994 (28 лет)
    Рост 186
    Вес 79
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Ницца (Ницца)
    29.12.2022 64' -90' Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    12.11.2022 74' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    06.11.2022 1' -90' Лилль (Лилль) 1:1 Ренн (Ренн)
    30.10.2022 1' -74' Ренн (Ренн) 3:0 Монпелье (Монпелье)
    23.10.2022 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Ренн (Ренн)
    16.10.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    2'
    09.10.2022 1' -75' Ренн (Ренн) 3:0 Нант (Нант)
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