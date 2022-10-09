Шека - статистика
#80 | Полузащитник
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Роша
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Мигел
|Фамилия
|Роша
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 ноября 1994 (28 лет)
|Рост
|186
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Ницца (Ницца)
|29.12.2022
|64' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|12.11.2022
|74' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Тулуза (Тулуза)
|06.11.2022
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|30.10.2022
|1' -74'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Монпелье (Монпелье)
|23.10.2022
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|16.10.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|2'
|09.10.2022
|1' -75'
|Ренн (Ренн)
|3:0
|Нант (Нант)