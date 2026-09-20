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МЛС 2026
Команды
Монреаль
Себастьян Бреза
Статистика
€ 250 тыс
Себастьян Бреза - статистика
Монреаль
15 марта 1998 (28), Оттава
#1 | Вратарь
Канада
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
Был в запасе
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Швейцария. Суперлига 2023/2024
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Монреаль
0 : 2
20.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Колорадо
1 : 0
13.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
1' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Филадельфия Юнион
2 : 0
06.09.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
7 : 1
30.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Монреаль
2 : 2
02.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
36'
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
0 : 1
26.07.2026
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Нэшвилл
1 : 0
23.07.2026
Монреаль
1' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Ди Си Юнайтед
4 : 4
24.05.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Монреаль
0 : 2
16.05.2026
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Монреаль
2 : 2
14.05.2026
Портленд
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 0
09.05.2026
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
03.05.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Монреаль
1 : 0
25.04.2026
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Монреаль
4 : 1
18.04.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 7 тур
Монреаль
1 : 2
11.04.2026
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
04.04.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Цинциннати
4 : 3
22.03.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 4 тур
Орландо Сити
2 : 1
15.03.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 3 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 3
08.03.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 2 тур
Чикаго Файр
3 : 0
28.02.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Сан-Диего
5 : 0
22.02.2026
Монреаль
Был в запасе
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