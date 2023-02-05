Микеле Черофолини - статистика
#31 | Вратарь
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Черофолини
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ареццо
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 января 1999 (24 года)
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Микеле
|Фамилия
|Черофолини
|Команда
|Фиорентина
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ареццо
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|4 января 1999 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|2:1
|Милан
|Италия. Серия А, 25 тур
|27.02.2023
|Был в запасе
|Верона
|0:3
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 23 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Ювентус
|1:0
|Фиорентина
|Италия. Серия А, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Фиорентина
|1:2
|Болонья
|Италия. Серия А, 21 тур