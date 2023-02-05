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    Микеле Черофолини - статистика

    #31 | Вратарь
    Имя Микеле
    Фамилия Черофолини
    Команда Фиорентина
    Состав Основной
    Родной город Ареццо
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 января 1999 (24 года)
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Фиорентина 2:1 Милан Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Верона 0:3 Фиорентина Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе Фиорентина 1:1 Эмполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 Был в запасе Ювентус 1:0 Фиорентина Италия. Серия А, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе Фиорентина 1:2 Болонья Италия. Серия А, 21 тур
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