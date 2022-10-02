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    Жоэл Перейра - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Жоэл
    Фамилия Перейра
    Команда РКС Ваалвейк
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 июня 1996 (26 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РКС Ваалвейк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2023 Был в запасе Спарта (Роттердам) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    14.01.2023 Был в запасе Волендам (Волендам) 2:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    07.01.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    13.11.2022 1' -90' НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.11.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    30.10.2022 Был в запасе Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.10.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    15.10.2022 Был в запасе Фортуна (Ситтард) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    07.10.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    02.10.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Спарта (Роттердам)
    17.09.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:1 Камбур (Лиуварден)
    11.09.2022 Был в запасе ПСВ (Эйндховен) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    04.09.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    27.08.2022 Был в запасе Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.08.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.08.2022 Был в запасе Эммен (Эммен) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.08.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Утрехт (Утрехт)
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