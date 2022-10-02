Жоэл Перейра - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Жоэл
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Жоэл
|Фамилия
|Перейра
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.01.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|13.11.2022
|1' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.11.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.10.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|02.10.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Спарта (Роттердам)
|17.09.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:1
|Камбур (Лиуварден)
|11.09.2022
|Был в запасе
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.09.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:2
|Экселсиор (Роттердам)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)