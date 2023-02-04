Ахмед Эль-Шенави - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Эль-Шенави
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Имя
|Ахмед
|Фамилия
|Эль-Шенави
|Команда
|Аль-Ахли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|14 мая 1991 (31 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|2:4
|Фламенго
|Клубный чемпионат мира, Матч за 3-е место
|08.02.2023
|1' - 90'
|Аль-Ахли
|1:4
|Реал
|Клубный чемпионат мира, 1/2 финала
|04.02.2023
|1' - 90'
|Сиэтл
|0:1
|Аль-Ахли
|Клубный чемпионат мира, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Ахли
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|2:4
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|08.02.2023
|1' -90'
|Аль-Ахли (Каир)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|0:1
|Аль-Ахли (Каир)