Мунир Моанд - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Мунир
|Фамилия
|Моанд
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 мая 1989 (33 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Мунир
|Фамилия
|Моанд
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|10 мая 1989 (33 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Марокко
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2022
|Был в запасе
|Хорватия
|2:1
|Марокко
|14.12.2022
|Был в запасе
|Франция
|2:0
|Марокко
|10.12.2022
|Был в запасе
|Марокко
|1:0
|Португалия
|06.12.2022
|Был в запасе
|Марокко
|0:0
(3:0)п
|Испания
|01.12.2022
|Был в запасе
|Канада
|1:2
|Марокко
|27.11.2022
|1' -90'
|Бельгия
|0:2
|Марокко
|23.11.2022
|Был в запасе
|Марокко
|0:0
|Хорватия