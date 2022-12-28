Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сирил Баяла - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Сирил
    Фамилия Баяла
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 мая 1996 (26 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 79' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 1' - 87' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 82' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 1' - 90' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 24 1 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -79' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    19.02.2023 1' -87' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    10.02.2023 1' -82' Ницца (Ницца) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 1' -64' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    29.01.2023 1' -54' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    15.01.2023 1' -90' Монако (Монако) 7:1 Аяччо (Аяччо)
    11'
    11.01.2023 1' -88' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    01.01.2023 72' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 71' -90' Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    13.11.2022 72' -90' Нант (Нант) 2:2 Аяччо (Аяччо)
    05.11.2022 73' -90' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    30.10.2022 1' -69' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    21.10.2022 1' -57' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    08.10.2022 1' -74' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    02.10.2022 71' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    76'
    18.09.2022 1' -59' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    04.09.2022 58' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -58' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    84' 86'
    21.08.2022 1' -46' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 1' -66' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    42'
    05.08.2022 1' -90' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    • Читайте нас: 
    11