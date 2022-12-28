Сирил Баяла - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Сирил
|Фамилия
|Баяла
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Сирил
|Фамилия
|Баяла
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 79'
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|1' - 87'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 82'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Аяччо
|0:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|24
|1
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -79'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|19.02.2023
|1' -87'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|10.02.2023
|1' -82'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|1' -64'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|29.01.2023
|1' -54'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|15.01.2023
|1' -90'
|Монако (Монако)
|7:1
|Аяччо (Аяччо)
|11'
|11.01.2023
|1' -88'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|01.01.2023
|72' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|71' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|13.11.2022
|72' -90'
|Нант (Нант)
|2:2
|Аяччо (Аяччо)
|05.11.2022
|73' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|30.10.2022
|1' -69'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.10.2022
|1' -57'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|08.10.2022
|1' -74'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|02.10.2022
|71' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|76'
|18.09.2022
|1' -59'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|04.09.2022
|58' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -58'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|84' 86'
|21.08.2022
|1' -46'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|1' -66'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|42'
|05.08.2022
|1' -90'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)