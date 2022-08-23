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    Харви Барнс - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Харви
    Фамилия Барнс
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 декабря 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 32,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 46' Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    43'
    28.02.2023 1' - 90' Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    67'
    25.02.2023 1' - 90' Лестер 0:1 Арсенал Англия. Премьер-лига, 25 тур
    19.02.2023 1' - 90' Манчестер Юнайтед 3:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 1' - 90' Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    81' 66'
    04.02.2023 1' - 90' Астон Вилла 2:4 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур
    41'
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