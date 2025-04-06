Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Руй Педру - статистика

Завершил карьеру
20 марта 1998 (28)
#14 | Нападающий
Португалия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хатайспор
22
1
3
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 30 тур
Хатайспор
0 : 1
06.04.2025
Эюпспор
64' - 90'
Турция. Суперлига, 29 тур
Кайсериспор
5 : 0
28.03.2025
Хатайспор
60' - 90'
84'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Трабзонспор
1 : 2
08.03.2025
Хатайспор
55' - 90'
90'
Турция. Суперлига, 24 тур
Хатайспор
1 : 0
16.02.2025
Аланьяспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Самсунспор
2 : 0
07.02.2025
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Хатайспор
2 : 3
01.02.2025
Антальяспор
1' - 59'
30'
Турция. Суперлига, 21 тур
Касымпаша
5 : 4
27.01.2025
Хатайспор
70' - 90'
Турция. Суперлига, 19 тур
Хатайспор
1 : 2
11.01.2025
Ризеспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 18 тур
Фенербахче
2 : 1
05.01.2025
Хатайспор
1' - 85'
13'
Турция. Суперлига, 17 тур
Хатайспор
1 : 3
23.12.2024
Адана Демирспор
1' - 78'
Турция. Суперлига, 16 тур
Хатайспор
1 : 1
15.12.2024
Гезтепе
1' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Истанбул Башакшехир
3 : 0
08.12.2024
Хатайспор
1' - 71'
Турция. Суперлига, 14 тур
Хатайспор
1 : 1
02.12.2024
Бешикташ
1' - 72'
44'
Турция. Суперлига, 13 тур
Коньяспор
1 : 1
24.11.2024
Хатайспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Хатайспор
3 : 1
09.11.2024
Газиантеп
1' - 63'
12'
Турция. Суперлига, 11 тур
Эюпспор
2 : 0
03.11.2024
Хатайспор
1' - 68'
24'
Турция. Суперлига, 10 тур
Хатайспор
0 : 1
26.10.2024
Кайсериспор
1' - 74'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 85'
45'
Турция. Суперлига, 8 тур
Хатайспор
1 : 1
05.10.2024
Трабзонспор
1' - 65'
Турция. Суперлига, 6 тур
Хатайспор
0 : 1
20.09.2024
Бодрум
46' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Аланьяспор
0 : 0
15.09.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Хатайспор
0 : 3
01.09.2024
Самсунспор
74' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Антальяспор
3 : 2
25.08.2024
Хатайспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Хатайспор
1 : 1
19.08.2024
Касымпаша
1' - 62'
Турция. Суперлига, 1 тур
Галатасарай
2 : 1
09.08.2024
Хатайспор
1' - 84'
52'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
2
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+