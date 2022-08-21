Лука Пеллегрини - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|78
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Пеллегрини
|Команда
|Айнтрахт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1999 (23 года)
|Рост
|178
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Айнтрахт
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|59' -90'
|Майнц (Майнц)
|1:1
|Айнтрахт (Франкфурт)
|09.11.2022
|81' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|4:2
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|05.11.2022
|1' -46'
|Аугсбург (Аугсбург)
|1:2
|Айнтрахт (Франкфурт)
|29.10.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:2
|Боруссия (Дортмунд)
|16'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Боруссия (Менхенгладбах)
|1:3
|Айнтрахт (Франкфурт)
|08.10.2022
|1' -79'
|Бохум (Бохум)
|3:0
|Айнтрахт (Франкфурт)
|01.10.2022
|1' -71'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|2:0
|Унион (Берлин)
|10.09.2022
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|0:1
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|28.08.2022
|1' -65'
|Вердер (Бремен)
|3:4
|Айнтрахт (Франкфурт)
|21.08.2022
|1' -80'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|1:1
|Кельн (Кельн)