Хамза Мендиль - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Мендиль
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Касабланка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Хамза
|Фамилия
|Мендиль
|Команда
|Оуд-Хеверли
|Состав
|Основной
|Родной город
|Касабланка
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|4:2
|Зюлте-Варегем
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|1:1
|Антверпен
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|47'
|10.02.2023
|1' - 69'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оуд-Хеверли
|20
|0
|2
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|4:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|26.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Антверпен (Антверпен)
|19.02.2023
|1' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|47'
|10.02.2023
|1' -69'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.01.2023
|1' -72'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|59'
|13.01.2023
|1' -84'
|Вестерло (Вестерло)
|1:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|51' 84'
|26.12.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|11.11.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|5:0
|Серен (Серен)
|30.10.2022
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Гент (Гент)
|90'
|22.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15.10.2022
|1' -87'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:1
|Генк (Генк)
|08.10.2022
|1' -89'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|2:5
|Оуд-Хеверли (Левен)
|65'
|01.10.2022
|1' -64'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Юнион СЖ (Брюссель)
|22'
|17.09.2022
|1' -84'
|Мехелен (Мехелен)
|0:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|10.09.2022
|1' -74'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|3:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|76'
|04.09.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|27.08.2022
|1' -66'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:1
|Остенде (Остенде)
|21.08.2022
|1' -58'
|Стандард (Льеж)
|1:3
|Оуд-Хеверли (Левен)
|15'
|14.08.2022
|Был в запасе
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:3
|Брюгге (Брюгге)
|07.08.2022
|58' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|4:2
|Оуд-Хеверли (Левен)
|30.07.2022
|85' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|2:0
|Вестерло (Вестерло)