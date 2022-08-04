Фуссейни Диабате - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Фуссейни
|Фамилия
|Диабате
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|60
Стоимость:
€ 2,70
млн
|Имя
|Фуссейни
|Фамилия
|Диабате
|Команда
|Партизан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 октября 1995 (27 лет)
|Рост
|175
|Вес
|60
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Партизан
|1:3
|Шериф
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шериф
|0:1
|Партизан
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Партизан
|2
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|2:2
|АЕК (Ларнака)
|24' 54'
|04.08.2022
|1' -81'
|АЕК (Ларнака)
|2:1
|Партизан (Белград)