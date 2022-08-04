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    Фуссейни Диабате - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Фуссейни
    Фамилия Диабате
    Команда Партизан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 октября 1995 (27 лет)
    Рост 175
    Вес 60
    Стоимость:
    € 2,70
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Партизан 1:3 Шериф Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Шериф 0:1 Партизан Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Партизан 2 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Партизан (Белград) 2:2 АЕК (Ларнака)
    24' 54'
    04.08.2022 1' -81' АЕК (Ларнака) 2:1 Партизан (Белград)
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