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    Карлан Аркус - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Карлан
    Фамилия Аркус
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1996 (26 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 1' - 51' Витесс 2:0 Утрехт Голландия. Эредивизие, 21 тур
    51'
    04.02.2023 1' - 90' Эммен 2:2 Витесс Голландия. Эредивизие, 20 тур
    38'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Витесс 21 1 2 2 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 1' -51' Витесс (Арнем) 2:0 Утрехт (Утрехт)
    51'
    04.02.2023 1' -90' Эммен (Эммен) 2:2 Витесс (Арнем)
    38'
    28.01.2023 1' -90' Херенвен (Херенвен) 1:3 Витесс (Арнем)
    25.01.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 2:2 Твенте (Энсхеде)
    21.01.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Витесс (Арнем)
    15.01.2023 1' -90' Витесс (Арнем) 0:0 НЕК (Неймеген)
    07.01.2023 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:1 Витесс (Арнем)
    87'
    13.11.2022 1' -90' Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 Витесс (Арнем)
    09.11.2022 1' -90' Аякс (Амстердам) 2:2 Витесс (Арнем)
    05.11.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 0:4 Спарта (Роттердам)
    22.10.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:1 Эммен (Эммен)
    42'
    15.10.2022 1' -90' Камбур (Лиуварден) 0:3 Витесс (Арнем)
    09.10.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 1:2 Фортуна (Ситтард)
    01.10.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Витесс (Арнем)
    17.09.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 1:1 Волендам (Волендам)
    11.09.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 1:0 Витесс (Арнем)
    04.09.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    77' 90'
    27.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    20.08.2022 1' -90' Витесс (Арнем) 0:4 Херенвен (Херенвен)
    12.08.2022 1' -90' Экселсиор (Роттердам) 3:1 Витесс (Арнем)
    07.08.2022 1' -87' Витесс (Арнем) 2:5 Фейеноорд (Роттердам)
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