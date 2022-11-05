Карлан Аркус - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Карлан
|Фамилия
|Аркус
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Карлан
|Фамилия
|Аркус
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1996 (26 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|1' - 51'
|Витесс
|2:0
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 21 тур
|51'
|04.02.2023
|1' - 90'
|Эммен
|2:2
|Витесс
|Голландия. Эредивизие, 20 тур
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Витесс
|21
|1
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|1' -51'
|Витесс (Арнем)
|2:0
|Утрехт (Утрехт)
|51'
|04.02.2023
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|38'
|28.01.2023
|1' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|1:3
|Витесс (Арнем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|21.01.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|15.01.2023
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:0
|НЕК (Неймеген)
|07.01.2023
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:1
|Витесс (Арнем)
|87'
|13.11.2022
|1' -90'
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|09.11.2022
|1' -90'
|Аякс (Амстердам)
|2:2
|Витесс (Арнем)
|05.11.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:4
|Спарта (Роттердам)
|22.10.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:1
|Эммен (Эммен)
|42'
|15.10.2022
|1' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:3
|Витесс (Арнем)
|09.10.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:2
|Фортуна (Ситтард)
|01.10.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Витесс (Арнем)
|17.09.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|1:1
|Волендам (Волендам)
|11.09.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|1:0
|Витесс (Арнем)
|04.09.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|77' 90'
|27.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|20.08.2022
|1' -90'
|Витесс (Арнем)
|0:4
|Херенвен (Херенвен)
|12.08.2022
|1' -90'
|Экселсиор (Роттердам)
|3:1
|Витесс (Арнем)
|07.08.2022
|1' -87'
|Витесс (Арнем)
|2:5
|Фейеноорд (Роттердам)