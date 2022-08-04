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    Хишам Маю - статистика

    #39 | Полузащитник
    Имя Хишам
    Фамилия Маю
    Команда Лугано
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 июля 1999 (23 года)
    Рост 177
    Вес 64
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 70' - 90' Янг Бойз 1:1 Лугано Швейцария. Суперлига, 21 тур
    12.02.2023 Был в запасе Лугано 1:1 Люцерн Швейцария. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лугано 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.08.2022 1' -90' Хапоэль БШ (Беер-Шева) 3:1 Лугано (Лугано)
    04.08.2022 1' -82' Лугано (Лугано) 0:2 Хапоэль БШ (Беер-Шева)
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