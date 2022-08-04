Хишам Маю - статистика
#39 | Полузащитник
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Маю
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|64
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Маю
|Команда
|Лугано
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июля 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|64
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|70' - 90'
|Янг Бойз
|1:1
|Лугано
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лугано
|1:1
|Люцерн
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лугано
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|1' -90'
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)
|3:1
|Лугано (Лугано)
|04.08.2022
|1' -82'
|Лугано (Лугано)
|0:2
|Хапоэль БШ (Беер-Шева)