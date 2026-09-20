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Лига 1 2025/2026
Команды
Лилль
Ромен Перро
Статистика
€ 7 млн
Ромен Перро - статистика
Лилль
22 сентября 1997 (29), Тулуза
#15 | Защитник
170 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Лилль
2 : 0
13.09.2026
Труа
1' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 88'
Франция. Лига 1, 3 тур
Тулуза
0 : 1
03.09.2026
Лилль
46' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
2 : 2
28.08.2026
ПСЖ
1' - 90'
90'
Статистика по турнирам
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Франция. Лига 1 2026/2027
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Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лилль
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 3
08.09.2026
Бетис
1' - 88'
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