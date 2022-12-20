Ромен Перро - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Перро
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Ромен
|Фамилия
|Перро
|Команда
|Саутгемптон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тулуза
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|01.03.2023
|1' - 90'
|Саутгемптон
|1:2
|Гримсби Таун
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|25.02.2023
|1' - 71'
|Лидс
|1:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Челси
|0:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|90'
|11.02.2023
|1' - 75'
|Саутгемптон
|1:2
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Брентфорд
|3:0
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Саутгемптон
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|46' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|24.01.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|0:1
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|11.01.2023
|57' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:0
|Манчестер Сити (Манчестер)
|20.12.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
|Линкольн (Линкольн)
|09.11.2022
|46' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|83'