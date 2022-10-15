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    Асьер Вильялибре - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Асьер
    Фамилия Вильялибре
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 сентября 1997 (25 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.01.2023 Был в запасе Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    22.01.2023 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:2 Реал (Мадрид)
    14.01.2023 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    09.01.2023 86' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.12.2022 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    08.11.2022 78' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.11.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    18.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    15.10.2022 80' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2022 78' -90' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    17.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    11.09.2022 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:4 Атлетик (Бильбао)
    04.09.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    29.08.2022 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    21.08.2022 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    15.08.2022 1' -57' Атлетик (Бильбао) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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