Асьер Вильялибре - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Асьер
|Фамилия
|Вильялибре
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Асьер
|Фамилия
|Вильялибре
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 сентября 1997 (25 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.01.2023
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|09.01.2023
|86' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.12.2022
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.11.2022
|78' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.11.2022
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.10.2022
|80' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2022
|78' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:4
|Атлетик (Бильбао)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|15.08.2022
|1' -57'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)