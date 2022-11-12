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    Давиде Фраттези - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Давиде
    Фамилия Фраттези
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 сентября 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 1' - 61' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    17.02.2023 1' - 85' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 1' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    04.02.2023 1' - 90' Сассуоло 1:0 Аталанта Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 24 5 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 1' -61' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.02.2023 1' -85' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 1' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    04.02.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    29.01.2023 1' -77' Милан (Милан) 2:5 Сассуоло (Сассуоло)
    21' 73'
    22.01.2023 1' -90' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Лацио (Рим)
    07.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 1' -81' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 1' -82' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    05.11.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 1' -86' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    74'
    15.10.2022 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    08.10.2022 1' -82' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    60'
    02.10.2022 1' -80' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    17.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 1' -68' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    33'
    04.09.2022 1' -75' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 1' -69' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    64'
    27.08.2022 1' -69' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    27'
    20.08.2022 1' -80' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    77'
    15.08.2022 1' -80' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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