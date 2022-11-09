Константинос Цимикас - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Цимикас
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 18,00
млн
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Цимикас
|Команда
|Ливерпуль
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|1' - 90'
|Ливерпуль
|2:0
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 7 тур
|77'
|25.02.2023
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|0:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|21.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:5
|Реал
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл
|0:2
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Ливерпуль
|2:0
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|86' - 90'
|Вулверхэмптон
|3:0
|Ливерпуль
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ливерпуль
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2022
|Был в запасе
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:2
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:0
(3:2)п
|Дерби Каунти (Дерби)