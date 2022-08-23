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    Бенджамин Вудберн - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Бенджамин
    Фамилия Вудберн
    Команда Престон
    Состав Основной
    Родной город Честер
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 77' - 90' Уотфорд 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 35 тур
    28.02.2023 83' - 90' Престон 0:0 Ковентри Англия. Чемпионшип, 29 тур
    25.02.2023 Был в запасе Престон 2:1 Уиган Атлетик Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 74' Халл Сити 0:0 Престон Англия. Чемпионшип, 33 тур
    15.02.2023 72' - 90' Престон 1:1 Лутон Таун Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 46' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    04.02.2023 Был в запасе Престон 1:2 Бристоль Сити Англия. Чемпионшип, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Престон 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -79' Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:1 Престон (Престон)
    48'
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