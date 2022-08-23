Бенджамин Вудберн - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Бенджамин
|Фамилия
|Вудберн
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1999 (23 года)
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Бенджамин
|Фамилия
|Вудберн
|Команда
|Престон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Честер
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1999 (23 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|77' - 90'
|Уотфорд
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 35 тур
|28.02.2023
|83' - 90'
|Престон
|0:0
|Ковентри
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Престон
|2:1
|Уиган Атлетик
|Англия. Чемпионшип, 34 тур
|18.02.2023
|1' - 74'
|Халл Сити
|0:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|15.02.2023
|72' - 90'
|Престон
|1:1
|Лутон Таун
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 46'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|04.02.2023
|Был в запасе
|Престон
|1:2
|Бристоль Сити
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Престон
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -79'
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:1
|Престон (Престон)
|48'