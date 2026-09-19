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Серия А 2026/2027
Команды
Лацио
Андреа Пинамонти
Статистика
€ 15 млн
Андреа Пинамонти - статистика
Лацио
19 мая 1999 (27)
#9 | Нападающий
Италия
Статистика
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
77' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 53'
53'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
80' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия А 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
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Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Венеция
0 : 2
19.09.2026
Лацио
77' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Лацио
2 : 2
12.09.2026
Милан
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 2
07.09.2026
Лацио
1' - 53'
53'
Италия. Серия А, 2 тур
Лацио
1 : 0
30.08.2026
Дженоа
80' - 90'
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