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    Андреа Пинамонти - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Андреа
    Фамилия Пинамонти
    Команда Сассуоло
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 мая 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 61' - 90' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    17.02.2023 57' - 90' Сассуоло 0:2 Наполи Италия. Серия А, 23 тур
    12.02.2023 67' - 90' Удинезе 2:2 Сассуоло Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сассуоло 20 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 61' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    17.02.2023 57' -90' Сассуоло (Сассуоло) 0:2 Наполи (Неаполь)
    12.02.2023 67' -90' Удинезе (Удине) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    07.01.2023 1' -69' Фиорентина (Флоренция) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    04.01.2023 1' -81' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.11.2022 1' -90' Болонья (Болонья) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
    09.11.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:1 Рома (Рим)
    85' 86'
    05.11.2022 1' -90' Эмполи (Эмполи) 1:0 Сассуоло (Сассуоло)
    29.10.2022 1' -65' Наполи (Неаполь) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    24.10.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Верона (Верона)
    15.10.2022 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    23'
    08.10.2022 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:2 Интер (Милан)
    02.10.2022 1' -46' Сассуоло (Сассуоло) 5:0 Салернитана (Салернитана)
    39'
    17.09.2022 1' -86' Торино (Турин) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    11.09.2022 1' -81' Сассуоло (Сассуоло) 1:3 Удинезе (Удине)
    04.09.2022 1' -90' Кремонезе (Кремона) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    30.08.2022 1' -84' Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Милан (Милан)
    27.08.2022 1' -77' Специя (Ла Специя) 2:2 Сассуоло (Сассуоло)
    50'
    20.08.2022 1' -64' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
    15.08.2022 59' -90' Ювентус (Турин) 3:0 Сассуоло (Сассуоло)
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