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    Пелле Клемент - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Пелле
    Фамилия Клемент
    Команда РКС Ваалвейк
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 мая 1996 (26 лет)
    Рост 177
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РКС Ваалвейк 16 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2023 1' -90' Спарта (Роттердам) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    14.01.2023 1' -81' Волендам (Волендам) 2:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    07.01.2023 1' -87' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:0 Херенвен (Херенвен)
    13.11.2022 1' -77' НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.11.2022 1' -84' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    30.10.2022 1' -82' Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.10.2022 1' -70' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    40'
    15.10.2022 1' -70' Фортуна (Ситтард) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    07.10.2022 1' -74' Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    02.10.2022 1' -86' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Спарта (Роттердам)
    17.09.2022 1' -84' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:1 Камбур (Лиуварден)
    11.09.2022 1' -87' ПСВ (Эйндховен) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    04.09.2022 1' -83' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:2 Экселсиор (Роттердам)
    50'
    27.08.2022 56' -90' Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    21.08.2022 76' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.08.2022 69' -90' Эммен (Эммен) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
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