Пелле Клемент - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Пелле
|Фамилия
|Клемент
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Пелле
|Фамилия
|Клемент
|Команда
|РКС Ваалвейк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|16
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2023
|1' -90'
|Спарта (Роттердам)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|14.01.2023
|1' -81'
|Волендам (Волендам)
|2:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.01.2023
|1' -87'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:0
|Херенвен (Херенвен)
|13.11.2022
|1' -77'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.11.2022
|1' -84'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|30.10.2022
|1' -82'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.10.2022
|1' -70'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|40'
|15.10.2022
|1' -70'
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.10.2022
|1' -74'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|02.10.2022
|1' -86'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Спарта (Роттердам)
|17.09.2022
|1' -84'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:1
|Камбур (Лиуварден)
|11.09.2022
|1' -87'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|04.09.2022
|1' -83'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:2
|Экселсиор (Роттердам)
|50'
|27.08.2022
|56' -90'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|21.08.2022
|76' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|69' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)