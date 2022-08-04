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    Тибо Вион - статистика

    #15 | Нападающий
    Имя Тибо
    Фамилия Вион
    Команда ЦСКА
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 декабря 1993 (29 лет)
    Рост 183
    Вес 80
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 4 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' Базель (Базель) 2:0 ЦСКА (София)
    53'
    18.08.2022 1' -83' ЦСКА (София) 1:0 Базель (Базель)
    82'
    11.08.2022 1' -71' Сент Патрикс (Дублин) 0:2 ЦСКА (София)
    12'
    04.08.2022 1' -60' ЦСКА (София) 0:1 Сент Патрикс (Дублин)
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