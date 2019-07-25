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    Богдан Цыру - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Богдан
    Фамилия Цыру
    Команда ЧФР Клуж
    Состав Основной
    Родной город Констанца
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 марта 1994 (28 лет)
    Рост 188
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе ЧФР Клуж 0:0 Лацио Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вииторул 2 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Вииторул (Констанца) 2:1 Гент (Гент)
    25.07.2019 1' -90' Гент (Гент) 6:3 Вииторул (Констанца)
    56' 61'
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