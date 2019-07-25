Богдан Цыру - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Цыру
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Богдан
|Фамилия
|Цыру
|Команда
|ЧФР Клуж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Констанца
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 марта 1994 (28 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|ЧФР Клуж
|0:0
|Лацио
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вииторул
|2
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Вииторул (Констанца)
|2:1
|Гент (Гент)
|25.07.2019
|1' -90'
|Гент (Гент)
|6:3
|Вииторул (Констанца)
|56' 61'