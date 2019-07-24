Владимир Авилов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Авилов
|Команда
|Инфонет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Авилов
|Команда
|Инфонет
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нымме Калью
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2019
|1' -90'
|Нымме Калью (Таллин)
|0:2
|Селтик (Глазго)
|24.07.2019
|1' -90'
|Селтик (Глазго)
|5:0
|Нымме Калью (Таллин)