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    Владимир Авилов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Авилов
    Команда Инфонет
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 1995 (27 лет)
    Рост 187
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нымме Калью 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2019 1' -90' Нымме Калью (Таллин) 0:2 Селтик (Глазго)
    24.07.2019 1' -90' Селтик (Глазго) 5:0 Нымме Калью (Таллин)
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