Хесус Рубио - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Рубио
|Команда
|УЭ Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Имя
|Хесус
|Фамилия
|Рубио
|Команда
|УЭ Санта-Колома
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 сентября 1994 (28 лет)
|Рост
|168
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андорра
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Андорра
|1:1
|Латвия
|22.09.2022
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Андорра
|14.06.2022
|1' -90'
|Молдавия
|2:1
|Андорра
|10.06.2022
|1' -90'
|Андорра
|2:1
|Лихтенштейн
|82'
|06.06.2022
|Был в запасе
|Андорра
|0:0
|Молдавия
|03.06.2022
|1' -90'
|Латвия
|3:0
|Андорра