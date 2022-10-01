Филип Стойкович - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Стойкович
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Стойкович
|Команда
|Рапид
|Состав
|Основной
|Родной город
|Белград
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1993 (30 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|1' - 90'
|ЛАСК
|1:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|84'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Рид
|1:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Альтах
|0:1
|ЛАСК
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЛАСК
|18
|0
|2
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.02.2023
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|84'
|18.02.2023
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|12.02.2023
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.11.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:0
|ЛАСК (Линц)
|30.10.2022
|1' -88'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|23.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|2:2
|Аустрия (Вена)
|2'
|15.10.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|1:3
|ЛАСК (Линц)
|08.10.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|0:3
|Хартберг (Хартберг)
|01.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|11.09.2022
|1' -83'
|Аустрия Л (Лустенау)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|30' 83'
|04.09.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Рид (Рид)
|45'
|27.08.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|4:1
|Альтах (Альтах)
|20.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|14.08.2022
|1' -69'
|ЛАСК (Линц)
|2:1
|Рапид (Вена)
|06.08.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:5
|ЛАСК (Линц)
|31.07.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|23.07.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|3:1
|Аустрия К (Клагенфурт)
|28'