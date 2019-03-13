Тибо Верлинден - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Верлинден
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюгге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1999 (23 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|Верлинден
|Команда
|ДАК 1904
|Состав
|Основной
|Родной город
|Брюгге
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 июля 1999 (23 года)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|2
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|27.04.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|22.04.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Норвич Сити (Норвич)
|47'
|19.04.2019
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.04.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|2:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|09.04.2019
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|3:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|06.04.2019
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|30.03.2019
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|16.03.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Рединг (Рединг)
|13.03.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)