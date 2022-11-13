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    Марлон - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Марлон
    Фамилия Сантос
    Команда Монца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 1995 (27 лет)
    Рост 185
    Вес 81
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Монца 2:1 Эмполи Италия. Серия А, 25 тур
    18.02.2023 1' - 70' Монца 0:1 Милан Италия. Серия А, 23 тур
    27'
    12.02.2023 1' - 80' Болонья 0:1 Монца Италия. Серия А, 22 тур
    51'
    06.02.2023 57' - 90' Монца 2:2 Сампдория Италия. Серия А, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монца 19 0 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 Был в запасе Монца (Монца) 2:1 Эмполи (Эмполи)
    18.02.2023 1' -70' Монца (Монца) 0:1 Милан (Милан)
    27'
    12.02.2023 1' -80' Болонья (Болонья) 0:1 Монца (Монца)
    51'
    06.02.2023 57' -90' Монца (Монца) 2:2 Сампдория (Генуя)
    29.01.2023 70' -90' Ювентус (Турин) 0:2 Монца (Монца)
    22.01.2023 1' -46' Монца (Монца) 1:1 Сассуоло (Сассуоло)
    14.01.2023 84' -90' Кремонезе (Кремона) 2:3 Монца (Монца)
    07.01.2023 1' -46' Монца (Монца) 2:2 Интер (Милан)
    04.01.2023 1' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:1 Монца (Монца)
    13.11.2022 1' -90' Монца (Монца) 3:0 Салернитана (Салернитана)
    10.11.2022 58' -90' Лацио (Рим) 1:0 Монца (Монца)
    06.11.2022 1' -63' Монца (Монца) 2:0 Верона (Верона)
    33'
    31.10.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Болонья (Болонья)
    52'
    22.10.2022 Был в запасе Милан (Милан) 4:1 Монца (Монца)
    15.10.2022 1' -46' Эмполи (Эмполи) 1:0 Монца (Монца)
    09.10.2022 Был в запасе Монца (Монца) 2:0 Специя (Ла Специя)
    18.09.2022 1' -55' Монца (Монца) 1:0 Ювентус (Турин)
    11.09.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Монца (Монца) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    65'
    30.08.2022 1' -90' Рома (Рим) 3:0 Монца (Монца)
    40'
    21.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 4:0 Монца (Монца)
    13.08.2022 1' -90' Монца (Монца) 1:2 Торино (Турин)
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