Статистика по турнирам

Клубный чемпионат мира 2025 Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025 Лига Европы 2025/2026 Лига конференций 2025/2026 США. МЛС 2025 Украина. Премьер-лига 2025/2026 Бразилия. Серия А 2024 Кубок Либертадорес 2024 Суперкубок Южной Америки 2024 США. МЛС 2024 Бразилия. Серия А 2023 Клубный чемпионат мира 2023 Кубок Либертадорес 2023 Италия. Кубок 2022/2023 Италия. Серия А 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Украина. Премьер-лига 2021/2022 Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Италия. Серия А 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Франция. Кубок лиги 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Испания. Примера 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017