Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Шахтер
Марлон
Статистика
€ 2,50 млн
Марлон - статистика
Шахтер
7 сентября 1995 (31)
#4 | Защитник
185 см | 81 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
3 : 0
20.09.2026
ЛНЗ
Был в запасе
Статистика по турнирам
Клубный чемпионат мира 2025
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
Лига Европы 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
США. МЛС 2025
Украина. Премьер-лига 2025/2026
Бразилия. Серия А 2024
Кубок Либертадорес 2024
Суперкубок Южной Америки 2024
США. МЛС 2024
Бразилия. Серия А 2023
Клубный чемпионат мира 2023
Кубок Либертадорес 2023
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Украина. Премьер-лига 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лос-Анджелес
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Клубный чемпионат мира, 3 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
25.06.2025
Фламенго
1' - 46'
Клубный чемпионат мира, 2 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
21.06.2025
Эсперанс
81' - 90'
Клубный чемпионат мира, 1 тур
Челси
2 : 0
16.06.2025
Лос-Анджелес
87' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+