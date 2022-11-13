Марлон - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Марлон
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Марлон
|Фамилия
|Сантос
|Команда
|Монца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 1995 (27 лет)
|Рост
|185
|Вес
|81
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца
|2:1
|Эмполи
|Италия. Серия А, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 70'
|Монца
|0:1
|Милан
|Италия. Серия А, 23 тур
|27'
|12.02.2023
|1' - 80'
|Болонья
|0:1
|Монца
|Италия. Серия А, 22 тур
|51'
|06.02.2023
|57' - 90'
|Монца
|2:2
|Сампдория
|Италия. Серия А, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монца
|19
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|18.02.2023
|1' -70'
|Монца (Монца)
|0:1
|Милан (Милан)
|27'
|12.02.2023
|1' -80'
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Монца (Монца)
|51'
|06.02.2023
|57' -90'
|Монца (Монца)
|2:2
|Сампдория (Генуя)
|29.01.2023
|70' -90'
|Ювентус (Турин)
|0:2
|Монца (Монца)
|22.01.2023
|1' -46'
|Монца (Монца)
|1:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.01.2023
|84' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:3
|Монца (Монца)
|07.01.2023
|1' -46'
|Монца (Монца)
|2:2
|Интер (Милан)
|04.01.2023
|1' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Монца (Монца)
|13.11.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|3:0
|Салернитана (Салернитана)
|10.11.2022
|58' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Монца (Монца)
|06.11.2022
|1' -63'
|Монца (Монца)
|2:0
|Верона (Верона)
|33'
|31.10.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Болонья (Болонья)
|52'
|22.10.2022
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:1
|Монца (Монца)
|15.10.2022
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Монца (Монца)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Монца (Монца)
|2:0
|Специя (Ла Специя)
|18.09.2022
|1' -55'
|Монца (Монца)
|1:0
|Ювентус (Турин)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|65'
|30.08.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|3:0
|Монца (Монца)
|40'
|21.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|4:0
|Монца (Монца)
|13.08.2022
|1' -90'
|Монца (Монца)
|1:2
|Торино (Турин)