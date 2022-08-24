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    Даниэль Джеймс - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Даниэль
    Фамилия Джеймс
    Команда Фулхэм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 ноября 1997 (25 лет)
    Рост 170
    Вес 70
    Стоимость:
    € 16,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    24.02.2023 Был в запасе Фулхэм 1:1 Вулверхэмптон Англия. Премьер-лига, 25 тур
    18.02.2023 Был в запасе Брайтон 0:1 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    11.02.2023 Был в запасе Фулхэм 2:0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 23 тур
    08.02.2023 80' - 90' Сандерленд 2:3 Фулхэм Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    03.02.2023 Был в запасе Челси 0:0 Фулхэм Англия. Премьер-лига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лидс 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.08.2022 75' -90' Лидс (Лидс) 3:1 Барнсли (Барнсли)
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