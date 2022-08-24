Даниэль Джеймс - статистика
#21 | Нападающий
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Джеймс
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|70
Стоимость:
€ 16,00
млн
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Джеймс
|Команда
|Фулхэм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|170
|Вес
|70
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|24.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|1:1
|Вулверхэмптон
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Брайтон
|0:1
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|08.02.2023
|80' - 90'
|Сандерленд
|2:3
|Фулхэм
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|03.02.2023
|Был в запасе
|Челси
|0:0
|Фулхэм
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лидс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.2022
|75' -90'
|Лидс (Лидс)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)