Деннис Адениран - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Адениран
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Деннис
|Фамилия
|Адениран
|Команда
|Шеффилд Уэнсдэй
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1999 (24 года)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2023
|1' - 70'
|Флитвуд
|1:0
|Шеффилд Уэнсдэй
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|29'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|1
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)
|44'