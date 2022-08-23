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    Деннис Адениран - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Деннис
    Фамилия Адениран
    Команда Шеффилд Уэнсдэй
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1999 (24 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2023 1' - 70' Флитвуд 1:0 Шеффилд Уэнсдэй Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    29'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шеффилд Уэнсдэй 1 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.08.2022 1' -90' Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 3:0 Рочдейл (Рочдейл)
    44'
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