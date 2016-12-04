Джамшед Максумов - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Джамшед
|Отчество
|Мухамедаминович
|Фамилия
|Максумов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1999 (23 года)
|Рост
|165
|Вес
|59
|Имя
|Джамшед
|Отчество
|Мухамедаминович
|Фамилия
|Максумов
|Команда
|Арсенал
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 1999 (23 года)
|Рост
|165
|Вес
|59
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал Т (мол)
|16
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.05.2017
|65' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|05.05.2017
|1' -46'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:4
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|25.04.2017
|Был в запасе
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:0
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|23.04.2017
|46' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|15.04.2017
|67' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|08.04.2017
|46' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|0:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|31.03.2017
|1' -80'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|1:1
|Томь (мол) (Томск)
|03.03.2017
|46' -90'
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|28.02.2017
|68' -90'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|2:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|04.12.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|2:1
|Анжи (мол) (Махачкала)
|29.11.2016
|1' -90'
|Рубин (мол) (Казань)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|25.11.2016
|1' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|17.11.2016
|1' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:2
|ЦСКА (мол) (Москва)
|06.11.2016
|1' -68'
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|54' 40'
|29.10.2016
|63' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|0:0
|Уфа (мол) (Уфа)
|20.10.2016
|55' -90'
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|0:0
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|16.10.2016
|72' -90'
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|3:0
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|90'