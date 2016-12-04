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    Джамшед Максумов - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Джамшед
    Отчество Мухамедаминович
    Фамилия Максумов
    Команда Арсенал
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 1999 (23 года)
    Рост 165
    Вес 59
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал Т (мол) 16 2 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.2017 65' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    05.05.2017 1' -46' Арсенал Т (мол) (Тула) 3:4 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    25.04.2017 Был в запасе Арсенал Т (мол) (Тула) 2:0 Кр. Советов (мол) (Самара)
    23.04.2017 46' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    15.04.2017 67' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 Локомотив (мол) (Москва)
    08.04.2017 46' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 0:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    31.03.2017 1' -80' Арсенал Т (мол) (Тула) 1:1 Томь (мол) (Томск)
    03.03.2017 46' -90' Оренбург (мол) (Оренбург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    28.02.2017 68' -90' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 2:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    04.12.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 2:1 Анжи (мол) (Махачкала)
    29.11.2016 1' -90' Рубин (мол) (Казань) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    25.11.2016 1' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    17.11.2016 1' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:2 ЦСКА (мол) (Москва)
    06.11.2016 1' -68' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 2:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    54' 40'
    29.10.2016 63' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 0:0 Уфа (мол) (Уфа)
    20.10.2016 55' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 0:0 Арсенал Т (мол) (Тула)
    16.10.2016 72' -90' Арсенал Т (мол) (Тула) 3:0 Краснодар (мол) (Краснодар)
    90'
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