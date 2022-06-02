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    Маттиас Кяйт - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Маттиас
    Фамилия Кяйт
    Состав Без клуба
    Родной город Таллин
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 июня 1998 (24 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эстония 2 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.06.2022 1' -90' Мальта 1:2 Эстония
    48'
    02.06.2022 1' -90' Эстония 2:0 Сан-Марино
    24'
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