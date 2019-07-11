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    Тим Холл - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Тим
    Фамилия Холл
    Команда Эльверсберг
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 апреля 1997 (25 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Прогрес 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Прогрес (Нидеркорн) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    25.07.2019 1' -90' Рейнджерс (Глазго) 2:0 Прогрес (Нидеркорн)
    18.07.2019 1' -90' Прогрес (Нидеркорн) 1:2 Корк Сити (Корк)
    11.07.2019 1' -90' Корк Сити (Корк) 0:2 Прогрес (Нидеркорн)
    19'
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