Тим Холл - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Холл
|Команда
|Эльверсберг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Холл
|Команда
|Эльверсберг
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 апреля 1997 (25 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Прогрес
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|25.07.2019
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:0
|Прогрес (Нидеркорн)
|18.07.2019
|1' -90'
|Прогрес (Нидеркорн)
|1:2
|Корк Сити (Корк)
|11.07.2019
|1' -90'
|Корк Сити (Корк)
|0:2
|Прогрес (Нидеркорн)
|19'