Артем Аванесян - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Арегович
|Фамилия
|Аванесян
|Команда
|Арарат-Армения
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Имя
|Артем
|Отчество
|Арегович
|Фамилия
|Аванесян
|Команда
|Арарат-Армения
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 июля 1999 (23 года)
|Рост
|177
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арарат-Армения
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.07.2022
|Был в запасе
|Пайде (Пайде)
|1:0
(5:3)п
|Арарат-Армения (Ереван)
|21.07.2022
|1' -90'
|Арарат-Армения (Ереван)
|0:0
|Пайде (Пайде)