Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Филип Гавелка
Статистика
Филип Гавелка - статистика
Завершил карьеру
21 января 1998 (28)
#10 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2023/2024
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
12
0
2
1
0
Теплице
7
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
72' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
1' - 81'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Динамо
1 : 1
13.04.2025
Теплице
1' - 84'
56'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
1' - 82'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Градец-Кралове
1 : 0
30.03.2025
Динамо
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
1' - 79'
2'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
1' - 90'
43'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Спарта
2 : 1
22.02.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
15.12.2024
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Теплице
5 : 2
10.11.2024
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
3 : 0
02.11.2024
Теплице
1' - 58'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 2
20.10.2024
Теплице
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
1 : 1
05.10.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Пардубице
0 : 1
28.09.2024
Теплице
61' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Теплице
2 : 3
21.09.2024
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Теплице
1 : 2
01.09.2024
Млада Болеслав
1' - 90'
83'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Теплице
1 : 3
24.08.2024
Карвина
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Славия
2 : 1
17.08.2024
Теплице
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Градец-Кралове
1 : 0
21.07.2024
Теплице
1' - 68'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+