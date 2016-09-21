Ивица Губерац - статистика
#88 | Полузащитник
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Губерац
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Имя
|Ивица
|Фамилия
|Губерац
|Команда
|Копер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Копер
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 июля 1988 (34 года)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химки
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -54'
|Химки (Химки)
|0:3
|Локомотив (Москва)