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    Ивица Губерац - статистика

    #88 | Полузащитник
    Имя Ивица
    Фамилия Губерац
    Команда Копер
    Состав Основной
    Родной город Копер
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 июля 1988 (34 года)
    Рост 183
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -54' Химки (Химки) 0:3 Локомотив (Москва)
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