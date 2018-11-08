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    Иван Фиолич - статистика

    #20 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Фиолич
    Команда Генк
    Состав Основной
    Родной город Загреб
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Вес 76
    Стоимость:
    € 725
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генк 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.02.2019 1' -90' Славия (Прага) 0:0 Генк (Генк)
    08.11.2018 Был в запасе Генк (Генк) 1:1 Бешикташ (Стамбул)
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