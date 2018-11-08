Иван Фиолич - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Фиолич
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
Стоимость:
€ 725
тыс
|Имя
|Иван
|Фамилия
|Фиолич
|Команда
|Генк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Загреб
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генк
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.02.2019
|1' -90'
|Славия (Прага)
|0:0
|Генк (Генк)
|08.11.2018
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:1
|Бешикташ (Стамбул)