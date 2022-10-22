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    Уссем Ауа - статистика

    #25 | Полузащитник
    Имя Уссем
    Фамилия Ауа
    Команда Лион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 20,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    12.02.2023 Был в запасе Лион 2:1 Ланс Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 Был в запасе Лион 3:2
    (4:2)п         		Лилль Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2023 61' - 90' Труа 1:3 Лион Франция. Лига 1, 22 тур
    90'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лион 9 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 2:1 Ланс (Ланс)
    04.02.2023 61' -90' Труа (Труа) 1:3 Лион (Лион)
    90'
    01.02.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Брест (Брест)
    29.01.2023 79' -90' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    01.01.2023 74' -90' Лион (Лион) 0:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    11.11.2022 1' -67' Лион (Лион) 1:1 Ницца (Ницца)
    06.11.2022 1' -46' Марсель (Марсель) 1:0 Лион (Лион)
    30.10.2022 1' -66' Лион (Лион) 1:0 Лилль (Лилль)
    22.10.2022 1' -64' Монпелье (Монпелье) 1:2 Лион (Лион)
    33' 7'
    16.10.2022 1' -76' Ренн (Ренн) 3:2 Лион (Лион)
    71'
    07.10.2022 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Тулуза (Тулуза)
    02.10.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 1:0 Лион (Лион)
    11.09.2022 Был в запасе Монако (Монако) 2:1 Лион (Лион)
    05.08.2022 1' -30' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
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