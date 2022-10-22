Уссем Ауа - статистика
#25 | Полузащитник
|Имя
|Уссем
|Фамилия
|Ауа
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Уссем
|Фамилия
|Ауа
|Команда
|Лион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|2:1
|Ланс
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|Был в запасе
|Лион
|
3:2
(4:2)п
|Лилль
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|61' - 90'
|Труа
|1:3
|Лион
|Франция. Лига 1, 22 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лион
|9
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.02.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|2:1
|Ланс (Ланс)
|04.02.2023
|61' -90'
|Труа (Труа)
|1:3
|Лион (Лион)
|90'
|01.02.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Брест (Брест)
|29.01.2023
|79' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|01.01.2023
|74' -90'
|Лион (Лион)
|0:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|11.11.2022
|1' -67'
|Лион (Лион)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|06.11.2022
|1' -46'
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Лион (Лион)
|30.10.2022
|1' -66'
|Лион (Лион)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|22.10.2022
|1' -64'
|Монпелье (Монпелье)
|1:2
|Лион (Лион)
|33' 7'
|16.10.2022
|1' -76'
|Ренн (Ренн)
|3:2
|Лион (Лион)
|71'
|07.10.2022
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Тулуза (Тулуза)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|1:0
|Лион (Лион)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:1
|Лион (Лион)
|05.08.2022
|1' -30'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)