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Ла Лига 2026/2027
Команды
Депортиво
Альваро Фернандес
Статистика
€ 1,80 млн
Альваро Фернандес - статистика
Депортиво
13 апреля 1998 (28)
#25 | Вратарь
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Депортиво
1 : 1
20.09.2026
Бетис
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Депортиво
0 : 1
16.09.2026
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
1 : 1
13.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Вильярреал
2 : 3
05.09.2026
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
3 : 1
30.08.2026
Валенсия
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Депортиво
22
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 41 тур
Вальядолид
0 : 2
24.05.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
Депортиво
2 : 1
17.05.2026
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 39 тур
Кадис
0 : 1
08.05.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
Депортиво
2 : 1
01.05.2026
Леганес
1' - 90'
90'
Испания. Сегунда, 37 тур
Бургос
1 : 1
25.04.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 36 тур
Депортиво
3 : 1
20.04.2026
Мирандес
1' - 90'
40'
Испания. Сегунда, 35 тур
Уэска
1 : 1
12.04.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 34 тур
Депортиво
1 : 1
04.04.2026
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 33 тур
Депортиво
2 : 0
31.03.2026
Кордоба
1' - 90'
Испания. Сегунда, 32 тур
Спортинг
1 : 1
28.03.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
Депортиво
2 : 1
21.03.2026
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Сеута
1 : 2
14.03.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
Депортиво
0 : 2
08.03.2026
Гранада
1' - 90'
Испания. Сегунда, 28 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 3
01.03.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 27 тур
Депортиво
1 : 0
21.02.2026
Эйбар
1' - 90'
Испания. Сегунда, 26 тур
Кастельон
2 : 0
15.02.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Депортиво
2 : 1
08.02.2026
Альбасете
1' - 90'
Испания. Сегунда, 24 тур
Леонеса
0 : 1
31.01.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 23 тур
Депортиво
0 : 1
25.01.2026
Расинг
1' - 90'
Испания. Сегунда, 22 тур
Альмерия
1 : 2
17.01.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
10.01.2026
Депортиво
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
Депортиво
2 : 2
04.01.2026
Кадис
1' - 90'
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