Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Швейцария. Суперлига
Команды
Тун
Николас Бюрги
Статистика
€ 800 тыс
Николас Бюрги - статистика
Тун
7 августа 1995 (31)
#5 | Защитник
185 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Тун
2 : 4
16.09.2026
Серветт
1' - 77'
63'
77'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Тун
0 : 1
12.09.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Сьон
3 : 2
06.09.2026
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Тун
0 : 0
02.09.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Санкт-Галлен
3 : 4
30.08.2026
Тун
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Был в запасе
Статистика по турнирам
Лига Европы 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Швейцария. Суперлига 2026/2027
Дания. Суперлига 2025/2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Дания. Суперлига 2023/2024
Дания. Суперлига 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Дания. Суперлига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Лига Европы 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Лига Европы 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швейцария. Суперлига 2017/2018
Швейцария. Суперлига 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Тун
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Тун
2 : 2
27.08.2026
Лех
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Лех
7 : 0
20.08.2026
Тун
56' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Тун
3 : 0
06.08.2026
Викингур
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+