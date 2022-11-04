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    Ерай Альварес - статистика

    #27 | Защитник
    Имя Ерай
    Фамилия Альварес
    Команда Атлетик
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 января 1995 (28 лет)
    Рост 183
    Вес 78
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 68' Атлетик 2:3 Жирона Испания. Примера, 23 тур
    45'
    19.02.2023 1' - 84' Атлетико 1:0 Атлетик Испания. Примера, 22 тур
    55'
    11.02.2023 1' - 90' Валенсия 1:2 Атлетик Испания. Примера, 21 тур
    03.02.2023 1' - 90' Атлетик 4:1 Кадис Испания. Примера, 20 тур
    44'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Атлетик 20 1 1 5 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -68' Атлетик (Бильбао) 2:3 Жирона (Жирона)
    45'
    19.02.2023 1' -84' Атлетико (Мадрид) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    55'
    11.02.2023 1' -90' Валенсия (Валенсия) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    03.02.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 4:1 Кадис (Кадис)
    44'
    29.01.2023 1' -90' Сельта (Виго) 1:0 Атлетик (Бильбао)
    62'
    14.01.2023 1' -60' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 3:1 Атлетик (Бильбао)
    60'
    09.01.2023 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Осасуна (Памплона)
    29.12.2022 1' -90' Бетис (Севилья) 0:0 Атлетик (Бильбао)
    08.11.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    04.11.2022 1' -90' Жирона (Жирона) 2:1 Атлетик (Бильбао)
    30.10.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Вильярреал (Вильярреал)
    23.10.2022 1' -90' Барселона (Барселона) 4:0 Атлетик (Бильбао)
    18.10.2022 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 2:2 Атлетик (Бильбао)
    15.10.2022 1' -86' Атлетик (Бильбао) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    08.10.2022 1' -90' Севилья (Севилья) 1:1 Атлетик (Бильбао)
    30.09.2022 1' -72' Атлетик (Бильбао) 4:0 Альмерия (Альмерия)
    37'
    17.09.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 3:2 Райо Вальекано (Мадрид)
    33'
    04.09.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:1 Эспаньол (Барселона)
    29.08.2022 1' -90' Кадис (Кадис) 0:4 Атлетик (Бильбао)
    21.08.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    88'
    15.08.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 0:0 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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