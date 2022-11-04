Ерай Альварес - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Ерай
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Ерай
|Фамилия
|Альварес
|Команда
|Атлетик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 января 1995 (28 лет)
|Рост
|183
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 68'
|Атлетик
|2:3
|Жирона
|Испания. Примера, 23 тур
|45'
|19.02.2023
|1' - 84'
|Атлетико
|1:0
|Атлетик
|Испания. Примера, 22 тур
|55'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Валенсия
|1:2
|Атлетик
|Испания. Примера, 21 тур
|03.02.2023
|1' - 90'
|Атлетик
|4:1
|Кадис
|Испания. Примера, 20 тур
|44'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик
|20
|1
|1
|5
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -68'
|Атлетик (Бильбао)
|2:3
|Жирона (Жирона)
|45'
|19.02.2023
|1' -84'
|Атлетико (Мадрид)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|55'
|11.02.2023
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|03.02.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|4:1
|Кадис (Кадис)
|44'
|29.01.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|62'
|14.01.2023
|1' -60'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:1
|Атлетик (Бильбао)
|60'
|09.01.2023
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|29.12.2022
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|0:0
|Атлетик (Бильбао)
|08.11.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|04.11.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.10.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Вильярреал (Вильярреал)
|23.10.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Атлетик (Бильбао)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|2:2
|Атлетик (Бильбао)
|15.10.2022
|1' -86'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|08.10.2022
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:1
|Атлетик (Бильбао)
|30.09.2022
|1' -72'
|Атлетик (Бильбао)
|4:0
|Альмерия (Альмерия)
|37'
|17.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Райо Вальекано (Мадрид)
|33'
|04.09.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Эспаньол (Барселона)
|29.08.2022
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:4
|Атлетик (Бильбао)
|21.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|88'
|15.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)