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Ла Лига 2026/2027
Команды
Атлетик
Ерай Альварес
Статистика
€ 900 тыс
Ерай Альварес - статистика
Атлетик
24 января 1995 (31)
#5 | Защитник
183 см | 78 кг
Испания
Статистика
Новости
Публикации
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 46'
46'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
1' - 90'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Примера 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
Лига Европы 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Примера 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Суперкубок Испании 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
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Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетик
0 : 0
19.09.2026
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Атлетик
1 : 1
12.09.2026
Эльче
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 46'
46'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Барселона
2 : 0
27.08.2026
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1 : 3
22.08.2026
Севилья
1' - 90'
70'
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