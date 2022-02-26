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    Бруно Виана - статистика

    #36 | Защитник
    Имя Бруно
    Фамилия Виана
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 февраля 1995 (28 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химки 2 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2022 1' -42' Локомотив (Москва) 3:2 Химки (Химки)
    15' 42'
    26.02.2022 1' -90' Химки (Химки) 0:3 Динамо (Москва)
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