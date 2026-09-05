Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 400 тыс

Бруно Виана - статистика

Циндао Вест Кост
5 февраля 1995 (31)
#2 | Защитник
187 см
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Китай. Суперлига, 26 тур
Ухань Три Таунс
2 : 2
05.09.2026
Циндао Вест Кост
1' - 90'
Китай. Суперлига, 25 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 1
29.08.2026
Циндао Вест Кост
1' - 66'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аланьяспор
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
1' - 82'
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 31 тур
Аланьяспор
2 : 3
27.04.2026
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Касымпаша
1 : 0
19.04.2026
Аланьяспор
67' - 90'
78'
Турция. Суперлига, 29 тур
Аланьяспор
1 : 1
11.04.2026
Трабзонспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 28 тур
Газиантеп
1 : 1
04.04.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 27 тур
Аланьяспор
5 : 0
18.03.2026
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 26 тур
Гезтепе
2 : 2
14.03.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Аланьяспор
0 : 0
09.03.2026
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 24 тур
Галатасарай
3 : 1
28.02.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 23 тур
Аланьяспор
1 : 2
21.02.2026
Истанбул Башакшехир
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Аланьяспор
2 : 1
14.02.2026
Коньяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
2 : 2
08.02.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Аланьяспор
1 : 3
31.01.2026
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 19 тур
Ризеспор
1 : 1
25.01.2026
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 1
08.11.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 0
03.11.2025
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
1' - 81'
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 0
19.10.2025
Гезтепе
Был в запасе
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
04.10.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 1
26.09.2025
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 6 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 1
21.09.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 1 тур
Фенербахче
2 : 2
17.09.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Коньяспор
1 : 2
13.09.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.08.2025
Бешикташ
Был в запасе
Турция. Суперлига, 3 тур
Эюпспор
2 : 1
25.08.2025
Аланьяспор
68' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
0 : 0
16.08.2025
Ризеспор
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+