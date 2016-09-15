Дамьен Буджемаа - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Дамьен
|Фамилия
|Буджемаа
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|173
|Имя
|Дамьен
|Фамилия
|Буджемаа
|Команда
|Астра
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|173
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астра
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.09.2016
|1' -76'
|Астра (Джурджу)
|2:3
|Аустрия (Вена)