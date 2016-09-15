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    Дамьен Буджемаа - статистика

    #24 | Полузащитник
    Имя Дамьен
    Фамилия Буджемаа
    Команда Астра
    Состав Основной
    Родной город Париж
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1985 (37 лет)
    Рост 173
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астра 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.09.2016 1' -76' Астра (Джурджу) 2:3 Аустрия (Вена)
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